Accord pour la vente de 300 Airbus à la Chine, annonce l'Elysée

25 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Airbus et la China Aviation Supplies Holding Company (CASC) ont signé lundi un accord portant sur l’acquisition de 290 appareils de la famille A320 et de dix A350, en présence des présidents chinois et français, Xi Jinping et Emmanuel Macron, à Paris, a annoncé l'Elysée.