Boeing invite des pilotes et les autorités à une réunion sur le 737 MAX

25 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Boeing a annoncé avoir invité plus de 200 pilotes de ligne, des dirigeants et des régulateurs à participer à une session d'information mercredi, dans le but de partager les détails de son plan visant à soutenir le remise en service du 737 MAX.