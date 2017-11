EDF entre sur le marché égyptien des énergies renouvelables

26 octobre 2017 Par Par Agence Reuters

EDF a annoncé jeudi son entrée sur le marché égyptien des énergies renouvelables via un partenariat entre sa filiale EDF Energies Nouvelles et le groupe égyptien Elsewedy Electric, pour la construction et l'exploitation de deux centrales photovoltaïques.