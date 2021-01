«Personne ne me donne ma chance»: avec le Covid, des entreprises fermées aux jeunes

À 9 ans, Alexis s’est découvert une passion pour la cuisine, les yeux rivés sur « Masterchef » à la télé. « Je trouvais ça beau, hyper impressionnant », se souvient le Vosgien. Un bac pro cuisine et un BTS en hôtellerie et restauration plus tard, Alexis se voit pourtant dans le devoir de tordre un peu son rêve d’enfant pour l’adapter à un secteur en crise. Au lieu de 16 semaines de stage, il n’en a réalisé que 7, Covid oblige. « Normalement on a quatre périodes de stage de quatre semaines, le premier est censé confirmer notre attrait pour notre spécialité, le second stage nous former au management, et c’est assez handicapant de ne pas avoir de connaissances pratiques à ce sujet. On n’a pas les bases et quand, parfois, nos profs nous posent des questions, on ne sait pas répondre », souffle le jeune homme, inquiet d’avoir eu « un BTS bas de gamme, enfin… selon les patrons ».