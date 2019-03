L'inflation anticipée en zone euro au plus bas depuis 2016

28 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Un indicateur clé des anticipations des investisseurs en matière d'évolution de l'inflation dans la zone euro est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis septembre 2016 et tout près de son plus bas historique, soulignant les doutes croissants des marchés sur la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à atteindre son objectif de hausse des prix.