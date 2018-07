La Cour des comptes appelle une nouvelle fois à l’austérité budgétaire

Décidément, depuis le début de ce quinquennat, la Cour des comptes et le gouvernement jouent à merveille des rôles sur mesure et complémentaires. L’institution de la rue Cambon ne cesse ainsi de dramatiser le déficit et la dette publique, tout en ménageant l’exécutif. De son côté, ce dernier peut profiter des rapports de la Cour pour mettre en œuvre la pression sur l’État-providence et financer sa coûteuse politique de baisses d’impôt.