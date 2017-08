La réforme du Smic a déjà ses artisans

La réforme du Smic sera-t-elle un dossier posé sur la table au cours de ce nouveau quinquennat ? La récente nomination des membres du groupe d’experts sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance pourrait laisser envisager, du moins, qu’une telle réforme n’est pas à exclure. Par un arrêté du 23 août 2017 publié deux jours plus tard au Journal officiel, le premier ministre a nommé les cinq nouveaux membres de ce groupe et son nouveau président. Ce groupe a été créé par Nicolas Sarkozy en 2008 et est entré en fonctions en 2009. C’est le troisième groupe, puisque les mandats durent quatre années.