Ryanair dit avoir 900 pilotes et personnels de cabine en trop

31 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Ryanair compte 500 pilotes et 400 membres d'équipage de plus que nécessaire et annoncera des suppressions de postes dans les semaines à venir, a déclaré Michael O'Leary, le directeur général de la première compagnie à bas coûts d'Europe.