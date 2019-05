Les attaques antisémites en hausse de 13% dans le monde

1 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Les attaques antisémites dans le monde ont progressé de 13% en 2018 par rapport à l'année précédente, et le plus grand nombre de cas se sont produits dans les grandes démocraties occidentales, dont les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, selon un rapport annuel publié mercredi par l'université de Tel-Aviv.