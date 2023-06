Violences sexuelles : dans l’Éducation nationale, silence et mutations

QueQue se passe-t-il, au sein de l’Éducation nationale, quand un enseignant est accusé d’avoir commis des violences sexistes ou sexuelles sur une ou un élève ? « Depuis la fin 2015, nous disposons d’un cadre juridique renforcé », répond le ministère, interrogé par Mediapart. Cette année-là, au printemps, deux affaires de viols et d’agressions sexuelles sur mineur·es mettent respectivement en cause un directeur d’école primaire en Isère et un professeur d’EPS en Ille-et-Vilaine. Dans les deux cas, les fonctionnaires enseignaient alors qu’ils avaient déjà été condamnés par la justice pour violences sexuelles. Les ministres Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira décident de légiférer.