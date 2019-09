Pas de motif terroriste apparent dans l'attaque de Villeurbanne

1 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

L'attaque à l'arme blanche qui a fait un mort et huit blessés samedi à Villeurbanne (Rhône) est le fait d'un homme non fiché et apparemment "psychotique" que rien ne semble lier à une organisation terroriste, a déclaré dimanche le procureur de Lyon.