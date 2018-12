« C’est reparti pour la journée du gaz ! s’exclame un « gilet jaune ». Et on gaze les gens dans le dos maintenant ! » Au croisement des Champs-Élysées et de la place de l’Étoile, samedi 1er décembre, vers 10 h 30 à Paris, des CRS retranchés derrière un long mur de camions grillagés filtrent l’accès de l’avenue et tirent en l’air en direction de la place sans y voir grand-chose.