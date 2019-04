Procès Tapie: le parquet requiert des peines lourdes et sélectives

En ouverture de la quatrième semaine du procès Tapie, le parquet de Paris a requis, lundi 1er avril, de lourdes peines pour cinq des six prévenus, dont 5 ans de prison ferme pour Bernard Tapie lui-même et 3 ans dont 18 mois ferme pour Stéphane Richard. Mais, faisant une digression dans ses réquisitions, le procureur Nicolas Baïetto a aussi eu un élan de franchise, admettant que Claude Guéant et Nicolas Sarkozy étaient dans cette affaire parvenus à passer entre les mailles du filet judiciaire.