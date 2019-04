A Saint-Nazaire, la Maison du peuple pousse les murs pour accueillir la deuxième assemblée des «gilets jaunes»

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), de notre envoyé spécial.- En certaines occasions, lutter, c’est aussi savoir manier raclettes, brosses et balais. En ce jeudi 28 mars ensoleillé, KTY, Angélique, Jo et Stéphanie ne se sont pas fait prier. Après le pain au chocolat-café-clope du matin, ils ont enfilé gants et tabliers pour assainir les sols de la Maison du peuple, recouverts d’une épaisse couche de placo fraîchement brisé.