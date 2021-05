Menaces antisémites: après 17 plaintes sans résultat, un couple d’Alsaciens est «à bout»

Tout commence en août 2017. Jean et Céline, jeunes retraités de 59 et 64 ans à l’époque, préparent leurs valises pour partir en vacances. Le couple descend à la cave, et découvre avec stupeur des croix gammées dessinées sur plusieurs portes. Les inscriptions sont plus nombreuses sur la leur. « Nous avons eu très peur et nous avons demandé à un voisin de nous prévenir si ça continuait en notre absence », explique Jean.