Face à la menace de la prison ferme, l’ancien député Henri Jibrayel se dépeint en élu de proximité

2 septembre 2020 Par Clara Martot (Marsactu)

Entendu pour abus de confiance et prise illégale d’intérêts, le conseiller départemental des Bouches-du-Rhône nie être l’organisateur de quatre mini-croisières financées via un montage associatif. Le parquet requiert six mois de prison ferme, dix-huit mois de sursis, 30 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.