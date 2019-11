Le clitoris existe enfin dans les manuels scolaires. À l’occasion de la refonte des programmes de seconde et de première, cinq éditeurs (Nathan, Magnard, Bordas, Hatier et Le Livre scolaire) sur sept ont représenté le clitoris dans son anatomie complète dans leurs manuels. Cet organe a longtemps été mal représenté dans les schémas biologiques quand il n’a pas été purement et simplement occulté. Des militants féministes et des enseignants ont alors plaidé pour que cette ignorance soit réparée.