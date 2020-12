Journée portes ouvertes: vos échanges avec Mediapart

Mediapart vous donne a donné rendez-vous mercredi 2 décembre, pour une journée portes ouvertes numériques, en accès libre. Tout au long de cette journée, toute l'équipe qui fait, au quotidien, le journal a répondu à vos nombreuses questions.

La France face au Covid

Animé par Edwy Plenel, co-fondateur et président de Mediapart

Intervenant·e·s : Caroline Coq-Chodorge, Mathilde Mathieu, Fabien Escalona et Mathilde Goanec, Dan Israel, Faïza Zerouala, Khedidja Zerouali, journalistes à Mediapart.

Partie 2

Enquêter sur les violences sexuelles et sexistes

Animé par Ana Ferrer et Tarik Safraoui, responsables de communautés web

Intervenantes : Lénaïg Bredoux et Marine Turchi, journalistes à Mediapart

La crise climatique et les désordres du monde

Animé par François Bonnet, journaliste co-fondateur de Mediapart

Intervenant·e·s : Jade Lindgaard, François Bougon, Martine Orange, journalistes à Mediapart

Le Mediapart de demain

Animé par Edwy Plenel, co-fondateur et président de Mediapart

Intervenant·e·s : Maria Frih et Audrey Williamson, product managers et Stephane Alliès, co-directeur éditorial de Mediapart

Mediapart, bientôt 13 ans d’indépendance.

Animé par François Bonnet, journaliste co-fondateur de Mediapart

Intervenant·e·s : Marie-Hélène Smiéjan, co-fondatrice et directrice générale de Mediapart, Edwy Plenel, co-fondateur et président de Mediapart et Emmanuel Tordjmann, avocat de Mediapart

Dans les coulisses de l’investigation (vidéo à venir)

Animé par Edwy Plenel, co-fondateur et président de Mediapart

Intervenant·e·s : Matthieu Suc, Fabrice Arfi, Antton Rouget, Marine Turchi et Lucie Delaporte, journalistes à Mediapart



Le participatif au coeur (vidéo à venir)

Animé par Ana Ferrer, responsable de communautés web

Intervenant·e·s : Livia Garrigue, Guillaume Chaudet-Foglia, journalistes responsables du Club, Cécile Dony, community manager

