Les relais du conspirationnisme: «Hold-up» sur une contre-culture

La censure du documentaire Hold-up sur la plateforme Vimeo – retiré moins de 24 heures après sa mise en ligne pour cause de contenu complotiste – a sans doute contribué, par un classique « effet Streisand », à attiser l’intérêt pour le film en augmentant sa diffusion. Mais l’incroyable succès du film, vu plus de trois millions de fois en quelques jours, tient surtout au nombre de comptes influents sur les réseaux sociaux – issus de sphères très variées – qui l’ont abondamment relayé.

Pot-pourri des thèses conspirationnistes qui circulaient depuis des mois sur certains comptes, Hold-up est arrivé sur un terrain déjà très préparé. Une armée d’internautes chauffés à blanc par certains « influenceurs » était déjà prête, depuis quelques mois, à propager ces « vérités cachées » sur la crise sanitaire.

Ils parlent habituellement de santé, de médecine douce, de yoga ou de mode. Depuis le début de la crise sanitaire et le premier confinement, certains de ces comptes très suivis se sont mis à relayer des contenus mettant en cause la réalité de la pandémie de Covid-19, mais aussi des thèses proches ou explicitement QAnon, cette théorie selon laquelle un grand complot « pédo-sataniste » serait à l’œuvre, et dont seul Donald Trump pourrait nous sauver. La pandémie n’étant qu’une invention de la « cabale » pour mieux contrôler les masses.

Pour le chercheur Marc Tuters, chercheur au département Média et Culture de l’Université d’Amsterdam, qui a beaucoup travaillé sur les réseaux QAnon, ces nouveaux relais – plutôt inattendus – de ces thèses conspirationnistes, issues de l’extrême droite américaine, correspondent à une deuxième vague du mouvement qu’il a baptisé les « QAnon pastel », car adapté à l’esthétique léchée des comptes Instagram. Observé aux États-Unis, le phénomène a aussi pris pied en France, en dessous des radars médiatiques. Tenter de comprendre la stupéfiante réception d’un documentaire de si mauvaise facture, implique de prendre conscience de cette « contre-culture », défiante à l’égard des médias traditionnels ou des institutions, et dopée par les angoisses nées à la crise sanitaire.

« Ce sont souvent des femmes, qui s’intéressent au bien-être, à la méditation, au yoga, ou à la santé alternative. Elles ont une vraie force de frappe, car elles parlent souvent au nom de la défense des enfants. Il y a beaucoup de mères de famille quadras ou quinquagénaires. On est assez loin de la base classique de l’extrême droite », explique, côté français, le chercheur Tristan Mendès-France, spécialiste des réseaux sociaux conspirationnistes. Il rappelle en outre que la lutte contre la pédocriminalité est devenue le cheval de Troie de la diffusion des théories QAnon au niveau mondial.

L’efficacité de la diffusion de leurs messages tient à la fois au fait qu’ils ou elles ne sont pas identifié·e·s comme des personnalités engagées sur un terrain politique. Ils sont donc au-dessus de tout soupçon. « Il faut aussi comprendre que ces personnes sont mues par un sentiment d’urgence. Ils défendent une cause vitale. Si je pense qu’un complot veut exterminer 3 milliards d’individus, que des milliers d’enfants sont kidnappés pour être violés, je sors dans la rue et je préviens tout le monde ! », souligne le chercheur. Et d’ajouter : « Avec cette conviction, ils ont un ascendant naturel. »

Quelques clics peuvent faire basculer d’un site de diététique à des vidéos expliquant que le vaccin contre le Covid contiendra des nanoparticules sensibles à la 5G pour contrôler les esprits. La force de la diffusion de Hold-up tient au fait qu’il a touché des cibles très différentes, des personnes intéressées par la médecine douce ou le New Age, en passant par des instagrameuses mode, des stars de télé-réalité, ou des coachs en développement personnel.

Vidéo de Thierry Casasnovas du 28 avril 2020. © Roche Alazet Elisabeth

Thierry Casasnovas, adepte de l’alimentation crue, du jeûne et des jus de fruits frais, est par exemple suivi par 518 000 personnes sur YouTube. Initialement serein face au Covid, il expliquait dans une vidéo – supprimée depuis – avoir sa petite idée pour soigner cette maladie anodine : « Si j’étais ministre de la santé, moi, ce serait réglé rapido : bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t’envoie ! » Au fil des mois, il a peu à peu offert une caisse de résonance aux théories conspirationnistes sur la pandémie. Le 28 avril, dans une vidéo encore accessible sur YouTube, et vue 680 000 fois, il dialogue près de deux heures avec Jean-Jacques Crèvecœur, conférencier belge immigré au Canada, qui enregistrait plus de 200 000 abonnés sur la plateforme, avant d’en être banni.

Il explique vouloir « révéler ce qui est caché », « proposer une autre histoire » sur la crise sanitaire. Grand complot de Bill Gates, « la dictature 3.0 » et la 5G… Tout y passe. Jean-Jacques Crèvecœur détient manifestement des informations sur « le gel nanotechnologique qui sera dans le vaccin et qui permettra de nous pucer ». Ce coach en développement personnel avait déjà mis en garde, au moment de l’épidémie de grippe H1N1, contre la campagne de vaccination, y voyant une « arme bactériologique déguisée en vaccin ». Figure des anti-vaccins dans le monde francophone, il s’est rapproché, avec le Covid, de la petite communauté autour d’Ema Krusi ou Silvano Trotta qui relaient le discours QAnon.

Thierry Casasnovas a lui reçu en juillet dernier une « Quenelle d’or » de la part du polémiste antisémite Dieudonné, dans la catégorie « Lanceur d’alerte ». Le médecin Christian Tal Schaller, défenseur de l’urinothérapie et de « l’alimentation vivante », est pour sa part suivi par 90 000 personnes sur YouTube. La crise sanitaire a permis à cet anti-vaccin d’élargir son audience. Invité régulier de l’émission d’Ema Krusi, « L’info en Questions », il estime que le port du masque ne sert à rien et que le vaccin vise, par eugénisme, à « diminuer la population mondiale ». Durant le premier confinement, il avait aussi expliqué que « nos gouvernants ont un projet politique bien pire que celui d’Hitler ». « On s’est fait enfariner d’une manière colossale, disait-il. C’est inouï ce qu’ils ont réussi : créer des camps de concentration individuels où chacun est bloqué chez lui. »

Extrait de la vidéo de Frédéric Chaumont.

Son site de « santé globale » relaie également les vidéos du vidéaste Frédéric Chaumont, proche de l’extrême droite, selon le site Conspiracy Watch. Sa vidéo, où il explique que le Covid-19 est une création de l’Institut Pasteur, a été très largement partagée (elle est par exemple visible ici). D’un ton docte, il y affirme connaître les conséquences de la campagne de vaccination qui se prépare. « Le vaccin n’aura pas d’effet dans l’immédiat, ce n’est que plus tard que vous mourrez de paludisme, du Sida ou de n’importe quelle maladie contre laquelle votre système immunitaire ne pourra rien faire. [...] Le crime parfait contre l’humanité », lance-t-il. Son site vérité-covid19.fr appelle à lutter contre la censure en téléchargeant ses vidéos et en les partageant le plus possible.

« Nous sommes en train de vivre un génocide, s’époumone Kim Glow, star de la télé-réalité, dans une vidéo extrêmement partagée. Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. » Sur son compte Instagram, suivi par plus d’un million de personnes, la jeune femme poursuit : « Il y a un reportage qui résume très bien ce qui est en train de se passer actuellement, ça s’appelle Hold-up. Allez voir ce reportage et après on pourra débattre et échanger. Si vous n’avez pas vu ce reportage, je ne parlerai pas avec vous, je ne regarderai pas vos commentaires. » Elle renvoie ensuite au post publié par Sophie Marceau, toujours sur Instagram, vantant les mérites de ce que Kim Glow appelle « un reportage ».