Près de Rouen, le calvaire d’une maternité: entre pressions financières et management défaillant

Le 17 octobre 2019, le Belvédère, l’une des plus grandes maternités de Normandie en nombre d’accouchements (plus de 3 000), obtient le label national « Maternité bienveillante ». Ce prix consacre les efforts de l’hôpital pour respecter plusieurs critères tels que la possibilité pour les patientes de vivre un accouchement démédicalisé en l’absence de facteur de risque, l’amélioration de l’information des femmes enceintes ou encore la transparence sur les taux d’épisiotomies et de césariennes au sein de l’établissement.