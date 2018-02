A Ajaccio, les nationalistes font le plein avant la visite de Macron

Ajaccio (Corse), de notre envoyé spécial.- La grêle s’abat au départ de la manifestation, samedi, à Ajaccio, sans décourager les manifestants chargés par les leaders nationalistes et autonomistes, qui dirigent la Corse avec la majorité absolue depuis leur victoire en décembre aux élections territoriales, de mettre la pression, à trois jours de la visite sur place du président de la République, Emmanuel Macron. Pour Gilles Simeoni, le président de l’exécutif corse, la manifestation doit « exprimer la mobilisation et la détermination » des Corses, « de façon pacifique et apaisée ».