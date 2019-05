Castaner, premier pyromane de France

Christophe Castaner aime beaucoup Twitter. Et Christophe Castaner aime beaucoup communiquer. Assez logiquement, Christophe Castaner aime beaucoup communiquer sur Twitter mais, soyons honnêtes, cela ne lui réussit pas. Dans la soirée du 1er mai, le ministre de l’intérieur, en dixième position dans l’ordre protocolaire depuis le remaniement d’octobre 2018, s’est une nouvelle fois précipité sur le réseau social pour pousser un tweet d’indignation : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant », a-t-il écrit, photos de poignées de main viriles à l’appui. Et puis, et puis… et puis, sont arrivés les premiers témoignages des manifestants, suivis de ceux du personnel soignant de l’hôpital parisien.