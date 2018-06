Campagne Le Pen 2017: les notes d'hébergement salées de David Rachline

En consultant le compte de la campagne 2017 de Marine Le Pen, Le Monde a découvert que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu plus de 15 000 euros de remboursement de frais de son directeur de campagne, David Rachline. D’octobre 2016 à mai 2017, son salaire de base était de 2 400 euros net, pour un mi-temps, car il cumulait avec ses fonctions de sénateur et de maire de Fréjus (Var).