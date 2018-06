Selon sa présidente, la Cnil devient «une autorité de réseau» pour laquelle «il faut ajuster les ressources»

La Commission nationale de l’informatique et des libertés fête ses 40 ans alors qu’entre en vigueur le règlement général sur la protection des données (RGPD), un texte révolutionnant son fonctionnement. Pour Mediapart, sa présidente Isabelle Falque-Pierrotin revient sur ce tournant, et alerte sur le manque de moyens de son institution. Elle regrette aussi que son successeur ne soit plus élu par les autres membres de la Cnil.