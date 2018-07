Après un chauffard sans permis et un mari violent, c'est au tour de deux cyberharceleurs d'être jugés par la XXXe chambre correctionnelle de Paris, ce mardi. Bêtement, on se demandait à quoi pouvaient bien ressembler ceux qui pourrissent la vie des autres sous pseudonyme en pianotant sur un clavier. La réalité est forcément décevante : il s'agit en fait de monsieur Tout-le-Monde. Mohamed, 20 ans, en paraît à peine 17. Un grand adolescent tout maigre et timide, imberbe, lunettes sur le nez, et qui regarde souvent ses chaussures, l'air penaud. À ses côtés, Virak, 34 ans, petit et râblé, crâne dégarni et lunettes, se tient bien droit à la barre. Tous deux sont en jeans et chemise.