Municipales: le «noyau historique» des bastions communistes est atteint

«Nous avons réussi ! Notre ville prend ce soir un grand bol d’air. » En ce dimanche 28 juin au soir, Abdel Sadi (PCF) jubile : sa liste est confortablement arrivée en tête à Bobigny, au second tour des élections municipales. La victoire met fin à une campagne éreintante et à six ans de gestion UDI entachée par des scandales à répétition.