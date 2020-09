Un «plan de relance» en trompe-l’œil

Le packaging est parfait. L’emballage du « plan de relance » annoncé ce jeudi 3 septembre et baptisé « France Relance » est, d’apparence, scintillant. D’abord, un chiffre, 100 milliards d’euros, suffisamment énorme pour prouver l’engagement de l’État et permettre les superlatifs du type « le plus grand plan de relance de l’histoire ». Ensuite, tous les ingrédients des discours à la mode du moment sont présents dans ce plan, à commencer par le « verdissement » et par « l’innovation ». Enfin, il y en a pour tout le monde ou presque. Tous les secteurs de l’économie reçoivent un peu sous des formes diverses. Bref, chacun pourra sans doute s’en féliciter, plus ou moins. Mais au bout du compte, ce plan est un excellent produit marketing.