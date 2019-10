Macron tente de rassurer sur les retraites, promet des règles d'or

3 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

"On va fixer des règles d'or" : Emmanuel Macron s'est efforcé jeudi soir, lors d'un débat dans l'Aveyron, l'un des départements les plus âgés de France, de rassurer sur la réforme des retraites à venir, source d'inquiétudes et de mécontentement grandissant qui pourrait ébranler l'"acte II" de son quinquennat.