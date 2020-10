À la jeune ZAD du Carnet, la divergence des luttes écolos

Frossay (Loire-Atlantique).– C’est l’histoire d’un territoire déjà façonné par les luttes. Au sud de l’estuaire de la Loire, sur les communes de Frossay et Saint-Viaud, le site du Carnet fut dans les années 1980 et 1990 le terrain d’opiniâtres manifestations populaires pour contrer un projet d’installation d’une centrale nucléaire, qui ne vit finalement jamais le jour. Près de vingt-cinq ans plus tard, des citoyens et citoyennes se réunissent à nouveau pour éviter que ce bout de nature ne disparaisse sous une énième chape de béton.