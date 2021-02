Vaccination: à Lyon, deux rendez-vous sur trois annulés

Lyon (Rhône).- « En raison d’une très forte demande et d’un stock limité de vaccins, tous les rendez-vous ont déjà été pris. Réessayez prochainement ou cherchez un autre centre. » Depuis deux semaines, toutes les personnes qui désirent se faire vacciner contre le Covid-19 se heurtent au même message sur le site de Doctolib. « J’ai essayé des dizaines de fois, passé des dizaines de coups de téléphone », se désespère une Villeurbannaise septuagénaire – depuis le 18 janvier, tous les Français âgés de 75 ans et plus sont éligibles au vaccin.