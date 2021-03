Chômeurs et cibles des escrocs

Son espace personnel était toujours à son nom. C’était bien la seule chose qui lui appartenait encore. Laura, 24 ans, vient de se réinscrire à Pôle emploi, après un licenciement. En voulant réactiver son espace personnel, créé il y a quelques années, elle a eu une désagréable surprise. « Je n’y avais plus accès. Mon mot de passe ne fonctionnait plus. J’ai alerté mon agence et une conseillère a découvert que mon profil avait été piraté. Quelqu’un s’était installé à ma place ! », s’étonne la jeune femme.