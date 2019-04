La stratégie économique du gouvernement pour l’après-crise des gilets jaunes commence à se clarifier. Une semaine avant sa présentation officielle, les deux locataires de Bercy, Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, et Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, ont présenté aux Échos la trajectoire budgétaire du gouvernement.