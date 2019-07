Pesticides: non-assistance à terres en danger

Sur le papier, la France mène une politique de baisse de la consommation de pesticides : – 50 % d’ici à 2025, sortie du glyphosate d’ici à fin 2020 pour ses principaux usages et au plus tard d’ici à 2022 pour le reste. Le plan Écophyto II+ (71 millions d’euros de budget annuel) prévoit un plan d’action en six axes : faire évoluer les pratiques, développer la recherche, réduire les risques et les impacts des produits phytosanitaires sur la santé…