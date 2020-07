Police: la guerre des réseaux (sociaux)

Au sein de la police, c’est une libération historique de la parole. Pas encore un déferlement mais une lame de fond qui se profile, et qui bouscule la « maison ». Deux dates clés agissent comme des propulseurs : les manifestations nocturnes de policiers non syndiqués (2016) et, plus encore, les « gilets jaunes » (à compter de novembre 2018) – et leur cortège de blessés et de mutilés.