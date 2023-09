Le député de Lozère et son notaire : la justice révèle l’emprise d’un baron local

LaLa vérité a-t-elle, en Lozère, un coût plus élevé qu’ailleurs ? La question n’aurait probablement jamais effleuré l’esprit d’Aurelie B., jusqu’à ce qu’elle pousse la porte du cabinet du juge d’instruction Fabien Chenevier, le 2 décembre 2022, à 10 heures du matin. Cette femme de 41 ans, notaire de son état, en est sortie quelques heures plus tard avec la certitude que sa vie avait définitivement basculé. « Je vous dis la vérité [mais] je sais ce qu’il va se passer quand il va avoir accès à tout ce que j’ai dit. Je sais de quoi il est capable », a-t-elle prévenu au terme de son audition, avant de fondre en larmes. Aurélie B. venait de mettre en cause, sur procès-verbal, la personnalité la plus importante de l’endroit où elle est née, où elle travaille et où elle vit.