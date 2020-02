Pénibilité au travail: «Le recul de l’âge de la retraite, pour nous, c’est criminel»

Ils sont salariés de la sous-traitance, ouvriers du nucléaire, égoutiers, infirmières… et craignent de devoir travailler beaucoup plus longtemps si la loi sur les retraites est adoptée. Et ce malgré des métiers pénibles, qui, bien souvent, les empêchent d’achever leur carrière en bonne santé ou leur promettent une mort plus précoce que la moyenne.