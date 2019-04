Air Cocaïne: Les deux pilotes d'Air Cocaïne condamnés à six ans de prison

5 avril 2019 Par Par Agence Reuters

La Cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence a jugé coupable vendredi les principaux protagonistes de l'affaire "Air Cocaïne", une affaire de trafic de stupéfiants par avion entre la France, l'Equateur et la République dominicaine, condamnant le commanditaire à 18 ans de réclusion et deux pilotes à six ans de prison chacun.