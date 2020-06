Dans son bastion de Saint-Denis, le PCF file tout droit vers une défaite historique

Cela ressemble à une terrible fin de règne. Ces dernières heures, dans les rangs du PCF de Saint-Denis (93), la circonspection se mêlait à la tristesse. Et peut-être aussi, déjà, au remords : « C’est du gâchis », avouait le maire sortant, Laurent Russier. « Tout s’est mal goupillé, et oui, il est possible qu’on ait du mal à remonter la pente », glissait, piteux, un élu de sa majorité.