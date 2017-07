Il y a des limites à la gesticulation politique. Et en matière de nucléaire, le nouveau gouvernement est en train de dépasser les bornes. Depuis une semaine, le nouveau gouvernement feint de découvrir le dossier explosif du nucléaire et de ses dérives industrielles et financières. Pourtant, il connaît tout cela parfaitement et de longue date. Et pour cause. Emmanuel Macron président retrouve en héritage la gestion d’Emmanuel Macron ministre.