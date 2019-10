Education nationale: des inspecteurs racontent la souffrance des directeurs

Ils sont témoins de toutes les difficultés auxquelles font face les directeurs et directrices d’école. Anne* est inspectrice de l’éducation nationale dans l’ouest de la France. « [Au quotidien], raconte-t-elle, j’essaie d’être dans une écoute permanente des directeurs et directrices mais j’ai une marge de manœuvre faible. Hélas, je ne peux ni augmenter leur temps de décharge ni leur donner des moyens humains, alors je les aide, je les conseille et les oriente vers des ressources. Je vois bien que certains sont débordés et perdent pied. »