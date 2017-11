Les Marseillais à Miami, version business

Plus d’une centaine de personnes emmenées par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et la présidente LR du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, se sont envolées samedi pour Miami, en Floride, afin de vanter les mérites de la cité phocéenne et de sa métropole. Parmi elles, des élus, des entrepreneurs et des hauts fonctionnaires. Au programme : rencontres économiques, cocktails dînatoires et survol de la ville en hélicoptère.