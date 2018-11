« Nous, juges des enfants du Tribunal de grande instance de Bobigny, souhaitons alerter sur la forte dégradation des dispositifs de protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis. » Dans un appel relayé par Le Monde et France Inter, les juges pour enfants de Bobigny (Seine-Saint-Denis) décrivent un système, non plus à bout de souffle, mais déjà dans l’incapacité de remplir ses missions, en direction du public le plus fragile qui soit. La description minutieuse du délabrement de la justice est accablante.