Dès les premières pages de Garçon de café, le photographe rennais Yves Drillet immortalise la pose presque nonchalante, bras croisés et dos au mur, de Louis, équipier polyvalent chez McDonald’s, avec son t-shirt bleu et noir floqué du grand M jaune qu’il semble assumer, tête haute et léger sourire en coin.