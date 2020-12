Montagne d’or: la justice pointe la «faiblesse» des «convictions» de l’Etat en Guyane

Cayenne (Guyane).– Le gouvernement a adopté une position schizophrénique sur le projet minier Montagne d’or, et l’actualité ne cesse de le rappeler. Sa ligne de conduite confuse vient d’être relevée par le rapporteur public au tribunal administratif de Cayenne, jeudi 3 décembre, à l’occasion du contentieux qui oppose la Compagnie Minière Montagne d’Or (CMO) au ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire, en charge des mines, au sujet du renouvellement des deux concessions historiques de CMO, où elle envisage toujours l’exploitation et le traitement par cyanuration de 85 tonnes d’or.