Humiliations sexuelles, homophobie, sexisme: voyage au sein des grandes écoles de commerce françaises

6 janvier 2020 Par Iban Rais

Harcèlement, strip-teases encouragés, homophobie tolérée, attouchements filmés, diffusés et valorisés : Mediapart a enquêté sur les plus grandes écoles de commerce françaises (HEC, Essec, Edhec), qui forment les élites, se disent à la pointe de la modernité, mais dans lesquelles prospèrent des comportements indignes et dégradants, comme le montrent les films, photos et documents que nous avons récupérés.