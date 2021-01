Sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux, les têtes de pont ont fait le boulot, face aux flèches décochées par l’opposition sur la politique vaccinale. Les objectifs sont « clairs et ambitieux », a martelé Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe à l’Assemblée nationale, quand son collègue Christophe Castaner brocardait la droite, se demandant s’il existait un vaccin contre la « mauvaise foi » des Républicains. « C’est la fable du lièvre et de la tortue. Si à la fin la tortue perd la course, on pourra nous blâmer mais pour le moment notre objectif est le même qu’ailleurs en visant la fin de la pandémie en juin », a également déclaré au Monde le député de la Vienne Sacha Houlié, réclamant comme nombre de ses collègues de la « patience » aux commentateurs.