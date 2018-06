Bernanos, Méric: connaît-on un jour ses enfants?

On nous raconte que nos enfants nous seront fidèles et nous poursuivront. Parfois, les adultes n’ont pas d’autre choix que prolonger leurs enfants et mener leurs combats en leur absence. Agnès Méric m’a confié ceci : quand avec ses amis, défenseurs des sans-papiers dans le Gers, elle procure des papiers à un de ces migrants dont la France ne veut guère, elle dédie cette victoire à Clément qui est son fils et qu’un skinhead a tué, le 5 juin 2013 à Paris. Je lui avais demandé si elle parlait à son enfant, cinq ans après, et si c’était pour lui qu’elle militait désormais.