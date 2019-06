Intermittents du nettoyage: «C’est de la misère organisée»

Le droit du travail recèle quelques surprises, comme l’illustre parfaitement l’histoire d’Adama D.. Ce salarié de la propreté a signé en 2013 un contrat à durée indéterminée en tant qu’« intermittent » au sein de la société de nettoyage Millenium. Seul, sans soutien d’un syndicat, Adama D. a contesté au printemps 2019 devant les prud’hommes de Paris la validité de ce contrat. L’affaire a été renvoyée jeudi 6 juin en départage, c’est-à-dire devant des juges et non plus des conseilleurs prud’homaux.