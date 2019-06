Prison ferme pour un négociant en vin bordelais pour tromperie

6 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Un négociant en vin bordelais a été condamné jeudi à une peine de six mois de prison ferme et 30.000 euros d'amende dont 20.000 avec sursis pour tromperie et falsification et sa société à 150.000 euros d'amende dont 100.000 avec sursis, a-t-on appris de source judiciaire.