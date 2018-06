David Cormand: «La stratégie de Baupin vise à nous réduire au silence»

Il est le dernier d’une longue série. David Cormand, le secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts, a été mis en examen jeudi 7 juin pour diffamation après une plainte déposée par l’ancien député Denis Baupin. En cause : un court communiqué diffusé en janvier 2017, à l’occasion d’un débat organisé au Sénat, et intitulé « Comment libérer la parole des victimes de violences sexuelles ? » Et plus précisément un mot utilisé dans ce texte, celui de « victimes de Denis Baupin ».